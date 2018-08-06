توصية بـ ” الشورى ” لإعداد برنامج يرفع معنويات المعلمين

علي القحطاني (صدى):

تقدمت لجنة الشؤون التعليمية بمجلس الشورى، بتوصية طالبت فيها وزارة التعليم بإعداد برنامج وطني لرفع معنويات المعلمين والمعلمات.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى ظهور بعض من المؤشرات غير الإيجابية حول تذمر المعلمين وشعورهم بعدم اهتمام الوزارة بهم، في الآونة الأخيرة، وهو ما قد يؤثر سلباً على أدائهم التعليمي، وشعورهم بالرضا الوظيفي.