توصية بـ ” الشورى ” لإعداد برنامج يرفع معنويات المعلمين
تقدمت لجنة الشؤون التعليمية بمجلس الشورى، بتوصية طالبت فيها وزارة التعليم بإعداد برنامج وطني لرفع معنويات المعلمين والمعلمات.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى ظهور بعض من المؤشرات غير الإيجابية حول تذمر المعلمين وشعورهم بعدم اهتمام الوزارة بهم، في الآونة الأخيرة، وهو ما قد يؤثر سلباً على أدائهم التعليمي، وشعورهم بالرضا الوظيفي.
tata .okag[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 6 دقائق
يرجال الاجازه حقت المعلمين لوحدها اكبر تحفيز بلاش دلع وحفزو القطاع الخاص الي هاملينه
لاحد يقولي هذا حسد, بالعكس الله يرزقهم
بس بلاش استفزاز!