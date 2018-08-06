منع عرض أحدث أفلام ” ديزني ” بالصين لوجه الشبه بين ” ويني بو ” و الرئيس

بكين(صدى):

في مواصلة لحظر الصين أي صور خاصة بالشخصية الكرتونية ” ويني ذا بو ” بسبب وجه الشبه بينه وبين الرئيس الصيني ” شي جين بينغ ” ، أعلنت منع طرح أحدث أفلام شركة ديزني Christopher Robin.

ويأتي ذلك الرفض التام لبث أي محتوى به الشخصية الكارتونية المذكورة، بعدما عرض الإعلامي ” جون أوليفر ” في إحدى حلقات برنامجه، وجه الشبه بينهما متهكمًا على الرئيس الصيني.