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منع عرض أحدث أفلام ” ديزني ” بالصين لوجه الشبه بين ” ويني بو ” و الرئيس

منع عرض أحدث أفلام ” ديزني ” بالصين لوجه الشبه بين ” ويني بو ” و الرئيس
بكين(صدى):

في مواصلة لحظر الصين أي صور خاصة بالشخصية الكرتونية ” ويني ذا بو ” بسبب وجه الشبه بينه وبين الرئيس الصيني ” شي جين بينغ ” ، أعلنت منع طرح أحدث أفلام شركة ديزني Christopher Robin.

ويأتي ذلك الرفض التام لبث أي محتوى به الشخصية الكارتونية المذكورة، بعدما عرض الإعلامي ” جون أوليفر ” في إحدى حلقات برنامجه، وجه الشبه بينهما متهكمًا على الرئيس الصيني.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
استغفر الله العظيم بس
اصحاب العقول بنعمة.

[ عدد التعليقات: 3962 ] نشر منذ 40 دقيقة

المشكله ان اصحاب العقول اللي مثل كذا هم المتقدمين في كل شي واصحاب العقول اللي بنعمه مشي حالك

ولك في الدول عبره

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