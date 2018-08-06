منع عرض أحدث أفلام ” ديزني ” بالصين لوجه الشبه بين ” ويني بو ” و الرئيس
في مواصلة لحظر الصين أي صور خاصة بالشخصية الكرتونية ” ويني ذا بو ” بسبب وجه الشبه بينه وبين الرئيس الصيني ” شي جين بينغ ” ، أعلنت منع طرح أحدث أفلام شركة ديزني Christopher Robin.
ويأتي ذلك الرفض التام لبث أي محتوى به الشخصية الكارتونية المذكورة، بعدما عرض الإعلامي ” جون أوليفر ” في إحدى حلقات برنامجه، وجه الشبه بينهما متهكمًا على الرئيس الصيني.
هزيم[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
استغفر الله العظيم بس
اصحاب العقول بنعمة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31914 ] نشر منذ 52 دقيقة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 3962 ] نشر منذ 40 دقيقة
المشكله ان اصحاب العقول اللي مثل كذا هم المتقدمين في كل شي واصحاب العقول اللي بنعمه مشي حالك
ولك في الدول عبره