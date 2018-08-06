” الجوازات ” توضح موقف زوجة المسجون من السفر

حمود العنزي (صدى):

سألت مواطنة زوجها موقوف ، المديرية العامة للجوازات، عن الإجراء المتبع حال رغبتها في السفر.

وقالت الزوجة : ” زوجي موقوف وأبغى أسافر وهو موافق إيش الإجراءات اللي أسويها بكوني زوجه موقوف من ناحية التصريح وتجديد الجواز ” .

ومن جانبه أوضحت المديرية عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” أنه يمكن لزوجة المسجون السفر بعد إصدار تصريح السفر وبمراجعة ولي الأمر لإدارة الجوازات.