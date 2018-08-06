علماء: الخيانة الزوجية ” وراثة “

لندن(صدى):

كشفت دراسة بريطانية حديثة، عن سبب غريب يدفع الرجال لخيانة زوجاتهن ، موضحة أن الخيانة أحيانا تكون بالوراثة.

وأكد العلماء القائمين على الدراسة أن الخيانة الزوجية تحدث نتيجة عامل وراثي، من خلال بعض الجينات.

كما أوضحت الدراسة أن الرجل أو الزوج الذي يعاني من اضطرابات نفسية، أو يكون مدمن تعاطي مخدرات، يقدم على الخيانة إذا شعر فجأة أن زوجته ليست على المستوى المطلوب من الجمال أو النضج أو الأنوثة بالمقارنة للنساء الأخريات.