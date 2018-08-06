حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – فرصة لهطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي جازان و عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها، كذلك على مرتفعات الباحة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف . في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية ونجران والأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة و الباحة و عسير يمتد تأثيرها إلى وادي الدواسر.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.