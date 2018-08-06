تجارة الأعضاء البشرية.. جريمة جديدة تضاف لسجل ” الحمدين “

طلال الغامدي(صدى):

أصبح سجل تنظيم ” الحمدين ” ملطخًا بالدماء، ويوما بعد يوم تنكشف الحقائق ،وتسقط الأقنعة، كاشفة عن الوجه القبيح للدوحة، وفي جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائمها ، فضحت مصادر متخصصة في تحليل ونشر المواد التي تفضح نظام الدوحة، قيادتها لتجارة الأعضاء البشرية مستغلة فقر العمالة الوافدة اليها.

وكشفت المصادر عن تورط مؤسسة حمد الطبية التي يشرف عليها الأمير المدلل تميم بن حمد في إجبار المقيمين على التبرع بأعضائهم مستغلة حالتهم المادية الصعبة.

واستقبلت المؤسسة 300 ألف من العمالة الوافدة للتبرع بالأعضاء في حين تقوم ببيعها في مافيا دولية للتجارة بالأعضاء البشرية .

ووقع 15 % من سكان قطر بالفعل على وثيقة للتبرع بالأعضاء ، كما نشرت مؤسسة حمد الطبيبة نشرات متواصلة للدعوة للتبرع بالأعضاء للإيقاع بضحايا جدد .

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