توضيح من ” صحة المدينة ” بخصوص مقطع طفل متوفي

نايف السالم(صدى):

علق المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بالمدينة المنورة حاتم سمان، على مقطع فيديو، تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، عن طفل متوفي على سرير أحد المستشفيات، وأحد ذويه قام بتصوير الأطباء داخل المستشفى.

ونفى سمان، صحة ماتم تداوله حول وجود أي علاقة بين المقطع المتداول وأي مستفى من مستشفيات المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها إطلاقًا.

ودعى الجميع إلى تحري الدقة والتثبت من المعلومات قبل نشرها، مشيرًا إلى أن هذا المقطع قديم وليس حديث اللحظة، وأن مستشفى الولادة بريء من هذا الادعاء.