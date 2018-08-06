حاصلة على البكالوريوس لم تجلس مكتوفة الأيدي وامتهنت ” خبز الرقاق “

علي القحطاني (صدى):

كسرت مواطنة جميع القواعد، ولم تجلس مكتوفة الأيدي في انتظار توظيفها للعمل بشهادتها، حيث اتجهت للعمل بخبز الرقاق رغم حصولها على شهادة البكالوريوس في المحاسبة.

وتؤكد المواطنة أن اليد العاملة خير من اليد العاطلة، مشيرة إلى أنها لازالت تنتظر حدوث المعجزة وتحصل على وظيفة لتحسين المعيشة، بحسب المدينة.

ورغم ذلك تؤكد أن عملها في خبز الرقاق يشعرها بالراحة والمتعة، وتقوم به من باب الهواية.