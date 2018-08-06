حاصلة على البكالوريوس لم تجلس مكتوفة الأيدي وامتهنت ” خبز الرقاق “
كسرت مواطنة جميع القواعد، ولم تجلس مكتوفة الأيدي في انتظار توظيفها للعمل بشهادتها، حيث اتجهت للعمل بخبز الرقاق رغم حصولها على شهادة البكالوريوس في المحاسبة.
وتؤكد المواطنة أن اليد العاملة خير من اليد العاطلة، مشيرة إلى أنها لازالت تنتظر حدوث المعجزة وتحصل على وظيفة لتحسين المعيشة، بحسب المدينة.
ورغم ذلك تؤكد أن عملها في خبز الرقاق يشعرها بالراحة والمتعة، وتقوم به من باب الهواية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51212 ] نشر منذ 28 دقيقة
موفقه خير ,,
,, الله يرزقنا واياكي ومن يقرا ، من واسع فضله ,, آمين ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18632 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله يوفقها و يحفظها من كل شر
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 317 ] نشر منذ 17 دقيقة
فى أحد جوعان .. أبدا لم ينم مسلم جوعان , مصنع أو مخبز ” الخبز ” مكسب لايخسر , صدقة جارية , هذة المواطنة صاحبة عقل هى ومن ورائها بالنصح , هذة المواطنة قدوة لنساء المسلمين , مشروع المخابز أفضل مشروع للنساء قبل الرجال .. شكرا لك ” ياحرمة ” .