سعود القحطاني يوجه رسالة لسلطات ” الحمدين ” بشأن تهجير القبائل

حمود العنزي (صدى):

وجه المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، اليوم الأثنين، رسالة إلى تنظيم الحمدين بشأن تهجير القبائل القطرية.

وأعرب القحطاني عن قلقه الشخصي إزاء اعتقالات نشطاء المجتمع المدني وتهجير القبائل في قطر على يد القوات الإيرانية ومن جاورها.

وقال في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” أشعر بقلق شخصي بالغ إزاء المعاملة غير المسؤولة التي يتعرض لها الجيش القطري في قطر من الجيوش الأخرى بسبب كونه رابع أكبر جيش على أراضيها ” .

وأضاف : ” أحث سلطات تنظيم الحمدين على إعطائهم كافة حقوقهم كأقلية لها حقوقها فورًا بغض النظر عن الحجم والصلاحيات ، وأحث على الإفراج عن جميع النشطاء السلميين في مجال حقوق الإنسان وعودة القبائل لديارها ” .