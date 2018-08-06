بالفيديو.. مواطن يتنازل عن حقه في الحكم على آخر بالسجن 15 عاما لوجه الله

عادل الحربي (صدى):

في لفتة إنسانية، أقدم مواطن على التنازل عن حقه في الحكم على شخص بالسجن 15 عاماً بعدما قضى منها 8 سنوات، ابتغاء مرضاة الله.

ونشر الفنان فايز المالكي مقطع فيديو بصحبة المواطن الذي تنازل عن الحكم، بعد خروجهما من سجن الحاير.

وكان المواطن طرفًا في القضية ضد اثنين حُكم عليهما بالسجن، حيث تنازل عن الأول، وحضر اليوم ليتنازل عن الثاني، مسقطاً عنه قضاء 7 سنوات أخرى من أصل 15.

وأوضح المواطن أنه تنازل عن الحكم بعدما علم أن السجين حفظ القرآن كاملاً، كما أنه وحيد أمه وأراد أن يقر عينه بها، مؤكدا أنه فعل لوجه الله تعالى .

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=G28TrOdio9Q