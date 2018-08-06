أم تخنق ابنتها بملائة السرير.. وتسلم جثتها للشرطة

القاهرة(صدى):

في واقعة مفجعة، أقدمت أم مصرية على خنق طفلتها ذات العامين،أمس الأحد، وسلمت جثتها إلى مركز الشرطة.

واعترفت الأم للشرطة بقتلها لابنتها بملائة السرير، وأحيلت للنيابة المصرية،للتخلص منها بسبب معاناتها من خلافات زوجية.

وبالتحقيق تبين أن الأم مريضة نفسيًا، وتتلقى علاجاً لدى طبيب أمراض نفسية، وسبق لها أن حاولت قتل أحد أطفالها.