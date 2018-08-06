شقيق ” مفقود مطار اسطنبول ” يخاطب الجهات المعنية بفتح الكاميرات

أنقرة(صدى):

على خلفية اختفاء مواطن شاب في ظروف غامضة بمطار اسطنبول، بينما كان برفقة والدته في طريقهما للعودة إلى المملكة، كرر شقيق المفقود ،أمس الأحد، مخاطبة القنصلية السعودية والجهات المعنية باسطنبول بالأمر للرجوع إلى تسجيل الكاميرات بالمطار.

و قال شقيق المفقود إنه يوجد الأخ الأكبر بتركيا وخاطب يوم أمس القنصلية السعودية والجهات للبلدية التركية بأمر فتح الكاميرات لمعرفة تفاصيل اختفاء شقيقه، موضحًا أنه خلال اليومين القادمين سيتم الرد عليهم بشأن الرجوع للكاميرات.

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