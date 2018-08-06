بعد تدخل كندا في شؤون المملكة.. العملة الكندية تبدأ معاناتها

أوتاوا(صدى):

يبدو أن كندا لن يمر عليها الكثير من الوقت لتحصد نتائج تدخلها السافر في شؤون المملكة الداخلية .

وفي أولى نتائج هذا التدخل كشف، سلمان الأنصاري ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” عن انخفاض العملة الكندية عقب بيان المملكة بوقت قصير.

وقال الأنصاري : ” العملة الكندية تفاعلت بشكل سريع مع القرار السعودي، وانخفضت قيمتها نسبيا مقابل الدولار؛ بسبب خبر تجميد الصفقات والمشاريع الإقتصادية الجديدة مع أكبر إقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ” .

وأصدرت المملكة منذ قليل بيانًا أعلنت فيه عن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين في كندا للتشاور، واعتبرت السفير الكندي في المملكة شخصاً غير مرغوب فيه، وأمهلته 24 ساعة للمغادرة، على خلفية مطالبة الخارجية الكندية بالإفراج عن ما اسمتهم بـ ” نشطاء المجتمع المدني ” .

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