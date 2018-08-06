بالصور.. شيرين عبد الوهاب تحسم أمر حملها من حسام حبيب
كشفت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب عن حقيقة حملها من المطرب الشاب حسام حبيب.
وقامت شيرين خلال حفلها الغنائي الذي أقيم لصالح إحدى الشركات الإستثمارية ، بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل القاهرة، بحمل طفلة رضيعة من الحضور، ثم توجهت لجمهورها قائلة : ” دي مش بنتي من حسام حبيب، بس ان شاء الله قريب هيكون عندي زيها ” ؛ وهو ما اعتبره البعض اعتراف من شرين بحملها من حسام حبيب وأن الجنين بنت .
كما طلبت شيرين من القائمين على الحفل خفض الاضاءة ومنع التدخين مطلقا داخل قاعة الحفل قبيل بدءه مباشرة.
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