بالصور.. شيرين عبد الوهاب تحسم أمر حملها من حسام حبيب

أماني الغامدي(صدى):

كشفت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب عن حقيقة حملها من المطرب الشاب حسام حبيب.

وقامت شيرين خلال حفلها الغنائي الذي أقيم لصالح إحدى الشركات الإستثمارية ، بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل القاهرة، بحمل طفلة رضيعة من الحضور، ثم توجهت لجمهورها قائلة : ” دي مش بنتي من حسام حبيب، بس ان شاء الله قريب هيكون عندي زيها ” ؛ وهو ما اعتبره البعض اعتراف من شرين بحملها من حسام حبيب وأن الجنين بنت .

كما طلبت شيرين من القائمين على الحفل خفض الاضاءة ومنع التدخين مطلقا داخل قاعة الحفل قبيل بدءه مباشرة.