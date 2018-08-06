سكان تبوك الأقل إصابة بمرض السرطان.. ومعصرجي يوضح السبب

محمود البلوي(صدى):

كشف الدكتور محمد رفعت معصرجي استشاري أمراض الباطنة والقلب والأوعية الدموية، أن سكان منطقة تبوك هم الأقل في نسبة الإصابة بالسرطانات بالمملكة.

وفي هذا السياق لفت ” معصرجي ” إلى أن السبب وراء قلة الإصابة بالسرطانات في تبوك؛ هو أنهم يتناولون الشمر.

وأوضح “معصرجي” في برنامجه الأسبوعي “صحتي” على إذاعة نداء الإسلام، أن هناك دراسات وأبحاث طبية أكدت على أن الشمر ” السنوت ” يساهم في تقليل نسبة تكاثر الخلايا السرطانية.

وبشكل عام نصح ” معصرجي ” بتناول الطعام الصحي المفيد كالبيض المسلوق وشوربة الخضار أو الشوفان، والسلطة والعسل الأصلي والشمر ” السنوت ” والزنجبيل، بشكل يومي.