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ضاحي خلفان: قطر تمارس الحرب بالوكالة ضد التحالف

ضاحي خلفان: قطر تمارس الحرب بالوكالة ضد التحالف
أبو ظبي(صدى):

أكد نائب رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، اليوم الأثنين، على أن قطر متورطة في دعم الحوثيين في اليمن؛ لمحاربة جهود التحالف العربي الداعم للشرعية باليمن.

وقال ” خلفان ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الحقيقة ان قطر تمارس الحرب بالوكالة ضد التحالف فهي تمد الحوثي بالمال والعتاد ” .

ووجه ” خلفان ” رسالة في تغريدة أخرى إلى خلايا عزمي بشارة الإلكترونية التي تواصل أكاذيبها بشأن التورط القطري في اليمن، قائلًا: ” الحوار مع كتائب عزمي …حوار مع جماعات رخيصة ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 315 ] نشر منذ 52 دقيقة

لن يدخل ” داعش ” إلى حدود المملكة العربية السعودية , عن طريق ” قطر أو العراق أو الأردن أو تركيا ” .
ولن بنجح ” الخوارج الرافدين والنشطاء السعودين وغير السعودين الخونة ” فى إهتزاز أو قلائل داخل المجتمع السعودى .
الله يحفظ بلدنا من كل شر وخائن وعميل قذر جبان .

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