ضاحي خلفان: قطر تمارس الحرب بالوكالة ضد التحالف

أبو ظبي(صدى):

أكد نائب رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، اليوم الأثنين، على أن قطر متورطة في دعم الحوثيين في اليمن؛ لمحاربة جهود التحالف العربي الداعم للشرعية باليمن.

وقال ” خلفان ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الحقيقة ان قطر تمارس الحرب بالوكالة ضد التحالف فهي تمد الحوثي بالمال والعتاد ” .

ووجه ” خلفان ” رسالة في تغريدة أخرى إلى خلايا عزمي بشارة الإلكترونية التي تواصل أكاذيبها بشأن التورط القطري في اليمن، قائلًا: ” الحوار مع كتائب عزمي …حوار مع جماعات رخيصة ” .