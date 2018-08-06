ضاحي خلفان: قطر تمارس الحرب بالوكالة ضد التحالف
أكد نائب رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، اليوم الأثنين، على أن قطر متورطة في دعم الحوثيين في اليمن؛ لمحاربة جهود التحالف العربي الداعم للشرعية باليمن.
وقال ” خلفان ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الحقيقة ان قطر تمارس الحرب بالوكالة ضد التحالف فهي تمد الحوثي بالمال والعتاد ” .
ووجه ” خلفان ” رسالة في تغريدة أخرى إلى خلايا عزمي بشارة الإلكترونية التي تواصل أكاذيبها بشأن التورط القطري في اليمن، قائلًا: ” الحوار مع كتائب عزمي …حوار مع جماعات رخيصة ” .
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لن يدخل ” داعش ” إلى حدود المملكة العربية السعودية , عن طريق ” قطر أو العراق أو الأردن أو تركيا ” .
ولن بنجح ” الخوارج الرافدين والنشطاء السعودين وغير السعودين الخونة ” فى إهتزاز أو قلائل داخل المجتمع السعودى .
الله يحفظ بلدنا من كل شر وخائن وعميل قذر جبان .
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 315 ] نشر منذ 30 دقيقة