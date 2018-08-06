رغم رغبته في الرحيل.. برشلونة يتمسك بـ ” ديمبيلي “

ماجد محمد(صدى):

شهدت الأيام الماضية عدم شعور اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي بالرضا في صفوف البرسا، خاصة عقب التعاقد مع مالكوم قادمًا من روما.

ويرى ” ديمبيلي ” أن النادي الكتالوني لا يثق في قدراته ؛ لذلك تعاقد مع مالكوم، وهو ما دفعه إلى البحث عن فرصة أخرى.

وعلى الرغم من ذلك رفض برشلونة فكرة رحيل ديمبيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وفي هذا السياق صرح غوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، في تصريح للإذاعة الكتالونية بأنه تم الحديث مع عثمان ديمبيلي، وتم إقناعه بالبقاء ضمن صفوف النادي.

وكانت العديد من الأندية الإنجليزية، أبدت اهتمامها بالتعاقد مع اللاعب الدولي المتوَّج بكأس العالم مع بلاده الشهر الماضي في روسيا.