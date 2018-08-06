بالفيديو.. إمام مسجد يكمل الصلاة رغم شدة الزلزال

جاكرتا(صدى):

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو نال إعجاب المغردين، وثق الفيديو ” مواصلة إمام مسجد في إندونيسيا بإكمال الصلاة دون توقف، على الرغم من وجود زلزال ضرب المنطقة وبلغت شدته 7 درجات بمقياس ريختر.

وأوضح ” الفيديو ” ، استكمال الإمام للصلاة دون إنقطاع رغم قيام الزلزال بشكل مفاجئ.