بالفيديو.. إمام مسجد يكمل الصلاة رغم شدة الزلزال
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو نال إعجاب المغردين، وثق الفيديو ” مواصلة إمام مسجد في إندونيسيا بإكمال الصلاة دون توقف، على الرغم من وجود زلزال ضرب المنطقة وبلغت شدته 7 درجات بمقياس ريختر.
وأوضح ” الفيديو ” ، استكمال الإمام للصلاة دون إنقطاع رغم قيام الزلزال بشكل مفاجئ.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9618 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله الله يثبتناوياه عليها
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31910 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههه هههههههه
ذكرني ببيت شعري قديم
يقول
المطوع لو يشوف خديد سارة😚
طبق المصحف وعجل باالصلاتي🤗🤗🤗
سعود التمياط[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 31 دقيقة
بعد لك بالقصيد ايها اللحجي المخيس ( القرني قاهرهم)
ماتخلي قلة الادب عنك يابو ريحه
ههههههههههههههههههههههه