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بالفيديو.. إمام مسجد يكمل الصلاة رغم شدة الزلزال

بالفيديو.. إمام مسجد يكمل الصلاة رغم شدة الزلزال
جاكرتا(صدى):

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو نال إعجاب المغردين، وثق الفيديو ” مواصلة إمام مسجد في إندونيسيا بإكمال الصلاة دون توقف، على الرغم من وجود زلزال ضرب المنطقة وبلغت شدته 7 درجات بمقياس ريختر.

وأوضح ” الفيديو ” ، استكمال الإمام للصلاة دون إنقطاع رغم قيام الزلزال بشكل مفاجئ.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 9618 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماشاء الله الله يثبتناوياه عليها

[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 31 دقيقة

بعد لك بالقصيد ايها اللحجي المخيس ( القرني قاهرهم)

ماتخلي قلة الادب عنك يابو ريحه
ههههههههههههههههههههههه

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