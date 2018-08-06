ساما: الأسبوع الجاري أخر أسبوع للعمل بألية القروض الشخصية والعقارية القديمة

علي القحطاني (صدى):

نوَّهت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، إلى أن الأسبوع الحالي هو آخر أسبوع سيم العمل فيه بآلية القروض الشخصية والعقارية القديمة قبل تطبيق النظام الجديد.

ورحَّب عدد كبير من المواطنين بالنظام الجديد، مؤكدين أنه سيحفظ العائلة من المشاكل المادية.

وقال أحد المغردين على موقع ” تويتر ” : ” النظام الجديد يحفظ العائلة من المشاكل المادية .. لأن أغلب الناس يأخذ قروض لأمور تافهة وفائدتها له محدودة.. ومن ثم تدخل العوائل دوامات المشاكل الماديه وايقاف خدمات رب الاسره وغيره ” .

وأضاف أخر : ” اعرف ناس تقترض عشان تسافر لأن جيرانهم سافروا ثقافه الادخار غائبة عن مجتمعنا بشكل كبير والنتيجه مشاكل ماديه وايقاف خدمات وتشتت اسري نظام القروض الجديد مو رحمه من البنوك وحتى الأن لم توافق عليه لكن اوامر أتت لمصلحة الاسر وترابط المجتمع ” .