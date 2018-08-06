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بالفيديو.. رصد الأهداف الحوثية بغرفة متابعة الطائرات التكتيكية للتحالف

بالفيديو.. رصد الأهداف الحوثية بغرفة متابعة الطائرات التكتيكية للتحالف
فهمي محمد(صدى):

بثت قناة العربية، اليوم الأحد، مقطع فيديو من داخل غرفة العمليات الخاصة بالطائرات التكتيكية التابعة لقوات التحالف، والتي تقوم بمتابعة وكشف تحركات وأهداف الحوثيين.

وأوضح ” الفيديو ” ، قول أحد الأفراد المراقبين التابع لقوات التحالف بإن تقنية الطائرات التكتيكية تتميز بدقة عالية وسهولة رصد العدو في جميع الظروف والتضاريس.

وأكمل ” المراقب ” ، أن الطائرات التكتيكية مجهزة بطاقم بشري ذو كفاءة عالية من حيث تحديد الأهداف، والتعامل معها والتمريرات.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1871 ] نشر منذ 48 دقيقة

الله ينصركم

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