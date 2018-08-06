بالفيديو.. رصد الأهداف الحوثية بغرفة متابعة الطائرات التكتيكية للتحالف
بثت قناة العربية، اليوم الأحد، مقطع فيديو من داخل غرفة العمليات الخاصة بالطائرات التكتيكية التابعة لقوات التحالف، والتي تقوم بمتابعة وكشف تحركات وأهداف الحوثيين.
وأوضح ” الفيديو ” ، قول أحد الأفراد المراقبين التابع لقوات التحالف بإن تقنية الطائرات التكتيكية تتميز بدقة عالية وسهولة رصد العدو في جميع الظروف والتضاريس.
وأكمل ” المراقب ” ، أن الطائرات التكتيكية مجهزة بطاقم بشري ذو كفاءة عالية من حيث تحديد الأهداف، والتعامل معها والتمريرات.
شاهد لأول مرة..من هنا توجه الطائرات التكتيكية التابعة للتحالف، لكشف تحركات وأهداف الحوثيين.
عبر @h_alsufayan pic.twitter.com/tCrkvAEshQ
— قناة العربية (@AlArabiya) August 5, 2018
فهد[ عدد التعليقات: 1871 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله ينصركم