بالفيديو.. فتاة تحضر ثعبان إلى المستشفى بعد أن عضها

بكين(صدى):

تعرَّضت فتاة شابة، إلى العض من قبل ثعبان بعد أنا التقطت الزواحب بيديها العارية.

وقامت الفتاة الصينية، بأخذ الثعبان الملتف حول معصمها، وهي متوجهة إلى المستشفى لتلقي العلاج من جراء العضة .

وقال هوانغ شنغ تشيانغ، الطبيب الذي عالج المرأة، إن الثعبان كان ثعبانًا غير سمين اللون، ولم يكن جرح المرأة جادًا.