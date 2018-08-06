صورة مؤثرة لزميل الشهيد النجمي أمام قبره.. وبهذه الكلمات ودعه

نايف السالم(صدى):

ظهر أحد العسكريين في صورة مؤثرة إثر وداع زميله الشهيد عادل نجمي أحد أبطال الحد الجنوبي ، وذلك أثناء تواجده عند القبر لدفنه.

وقال ملتقط الصورة محمد النجمي، أن زميل الشهيد النجمي كان متأثراً يبكي ويقول: رحمك الله ياعادل وأبشرك دحرنا العدو أبشرك قتلناهم، مضيفاً أن جميع زملائه يتضح عليهم ألم فراق الرقيب عادل.

ويبين هذا التأثر والحزن على الشهيد إنه ناتج عن الإخاء والمحبة المتبادلة الصادقة بين الجنود البواسل، فلم يكن فراق العيد بالأمر السهل عليهم.

وعبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده -رحمه الله- في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

يذكر أن محافظ الطوال المكلف جابر محمد بن عواف وجموع المصلين، قد أدوا بعد صلاة العصر اليوم بمصلى العيد في قرية النجامية صلاة الميت على الشهيد الرقيب عادل بن علي النجمي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي