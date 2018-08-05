بالصور.. بحضور عدد من الجهات الحكومية والتطوعية: تدشين زراعة ٢٠ الف شتلة سدر في قرية ثاه وماجاورها

محمد السعران(صدى):

امتداداً لمبادرة جمعية النحالين التعاونية برجال ألمع لزراعة مليوني شتلة سدر في محافظة رجال ألمع تم اليوم الأحد الموافق ٢٣-١١-١٤٣٩ تدشين المبادرة الثانية لزراعة ٢٠ الف شتلة سدر في قرية ثاه وماجاورها تحت اشراف مركز النشاط الاجتماعي بثاه وبتعاون عدد من المتطوعين من أبناء حسوة .

وذلك بحضور وكيل محافظ رجال ألمع الاستاذ علي بن عبدالله ال مسدف ومدير مكتب البيئة والمياه والزراعة برجال ألمع الاستاذ سعد بن سعيد آل سراح ونائبه الاستاذ ابراهيم مريع البناوي ورئيس بلدية محافظة رجال ألمع الاستاذ سعيد بن علي آل حافظ وممثلين عن رابطة عسير الخضراء ورابطة سدر ومجلس الجمعيات التعاونية .

وكان في استقبالهم عند وصولهم إلى مقر مركز النشاط الاجتماعي بثاه رئيس جمعية النحالين برجال ألمع الشيخ علي الحياني ومدير لجنة التنمية الإجتماعية بحسوة الاستاذ احمد العرفجي ورئيس مركز النشاط الاجتماعي بثاه وعدد من أهالي قرية ثاه .

وبعد تناول وجبة الغداء التي أعدت بهذه المناسبة تم تدشين المبادرة بغرس عدد من شتلات السدر المقدمة من جمعية النحالين برجال ألمع ثم توجه الجميع لزيارة مزارع البن التي كانت تشتهر بها قرية ثاه ثم الانتقال إلى عدة مواقع مطلة على الاودية والقرى وبعد ذلك تم الانتقال الى منزل الشيخ يحيى بن سعد الحياني رحمه الله حيث قام الاستاذ فايع الحياني بتقديم كلمة رحب من خلالها بجميع الحضور ثم بعد ذلك كلمة للشيخ علي الحياني شكر فيها جميع من شارك ثم تم توقيع شراكة بين بلدية محافظة رجال ألمع ولجنة التنمية بحسوة ومركز النشاط الاجتماعي بثاه .

ثم جاء وقت تكريم من يستحق التكريم من مسؤولين ومتطوعين واعلاميين وعند الختام تم التقاط الصور الجماعية وبذلك تم الانتهاء من تدشين المبادرة الثانية في محافظة رجال ألمع خلال شهر لزراعة وغرس شجرة السدر .

علماً بأن الفعاليات بدأت عند الساعة التاسعة صباحاً بتوزيع عدد من الشتلات على المتطوعين وعمال البلدية لغرسها .

وقد أكد الشيخ علي الحياني بأنه تم غرس أكثر من ١٠٠٠ شتلة سدر في اليوم الأول للمبادرة .