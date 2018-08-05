بالصور.. نادي ذوي الأحتياجات الخاصة نجح في إستقطاب 15 لاعبًا من زوار مهرجان الورد والفاكهة

محمود البلوي(صدى):

شارك نادي تبوك لذوى الاحتياجات الخاصة بفعاليات بمهرجان الورد والفاكهة بنسخته السادسة، والمقام بمنتزة الأمير فهد بن سلطان بتبوك بجناح لعرض بعض ألعاب النادي الرياضية ، كما تم تسجيل 15 لاعب من ذوى الاحتياجات الخاصة .

وأوضح مجلس إدارة نادي تبوك لذوى الاحتياجات الخاصة أن المشاركة تعتبر الاولى للنادي ، مشيراً أن الجناح أستعرض الإنجازات والجوائز التي حصل عليها لاعبين النادي سواء بمشاركتهم الداخليةأو الدولية مع المنتخب .

واستطاع الجناح تحقيق الهدف في مشاركته بالوصول لهذه الشريحه من خلال الزوار ، ونال أستحسان الجميع بإظهار قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة .

واشار المجلس إلى أن الجناح قد هدف إلى تفعيل دورة المجتمعي والوصول لأكبر عدد من المستفيدين من نشاطات النادي ، بالاضافة لتطوير جميع ألعاب النادي وتحقيق الإنجازات سواء على الصعيد المحلي أو الدولي .

داعيا الأسر التي لديها ابناء من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمسارعة في تسجيل ابنائهم في خدمات النادي حيث يوجد ابطال حققوا إنجازات للوطن وهذا دليل علي ما تمتلكه هذه الفئه من قدرات وتميز علي جميع المستويات، علماً أن النادي وفر وسيلة مواصلات والتسجيل فيها مجاناً .

ويعتبر نادي تبوك لذوي الاحتياجات الخاصة تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة ويوجد لديهم العديد من الالعاب .