بالفيديو.. الطفل طلال برديسي يناشد خادم الحرمين بمساعدته: قلبي تعبان

عادل الحربي (صدى):

دعا الطفل ” طلال برديسي ” ذو الـ 8 سنوات، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” إلى مساعدته في دخول مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإتمام علاجه.

ويحتاج الطفل إلى عملية زراعة قلب في المستشفى على وجه السرعة، حيث قال في مقطع فيديو له : ” بابا سلمان .. أنا تعبان .. الله يخليك جلبي تعبان ” .