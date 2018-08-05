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بالفيديو.. الطفل طلال برديسي يناشد خادم الحرمين بمساعدته: قلبي تعبان

بالفيديو.. الطفل طلال برديسي يناشد خادم الحرمين بمساعدته: قلبي تعبان
عادل الحربي (صدى):

دعا الطفل ” طلال برديسي ” ذو الـ 8 سنوات، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” إلى مساعدته في دخول مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإتمام علاجه.

ويحتاج الطفل إلى عملية زراعة قلب في المستشفى على وجه السرعة، حيث قال في مقطع فيديو له : ” بابا سلمان .. أنا تعبان .. الله يخليك جلبي تعبان ” .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 678 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يشفيك ويعافيك

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يشفيه ويعافيه
أبشر يا ولدي سيسمع صوتك صاحب القلب الرحيم ملك الحزم وسيوجه بعلاجك بإذن الله

وربي يكلل عمليتك بالنجاح ونشوفك في فيديو جديد وأنت تنعم بالصحة والعافية

اللهم آمين

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