بالفيديو.. الطفل طلال برديسي يناشد خادم الحرمين بمساعدته: قلبي تعبان
دعا الطفل ” طلال برديسي ” ذو الـ 8 سنوات، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” إلى مساعدته في دخول مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإتمام علاجه.
ويحتاج الطفل إلى عملية زراعة قلب في المستشفى على وجه السرعة، حيث قال في مقطع فيديو له : ” بابا سلمان .. أنا تعبان .. الله يخليك جلبي تعبان ” .
Misfer[ عدد التعليقات: 678 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يشفيك ويعافيك
عبدالمحسن[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يشفيه ويعافيه
أبشر يا ولدي سيسمع صوتك صاحب القلب الرحيم ملك الحزم وسيوجه بعلاجك بإذن الله
وربي يكلل عمليتك بالنجاح ونشوفك في فيديو جديد وأنت تنعم بالصحة والعافية
اللهم آمين
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31910 ] نشر منذ 3 ساعات
لازم الواحد يناشد
علشان يتعالج
لاحول ولاقوةالا باالله
الطب خدمة أنسانية😐
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31910 ] نشر منذ 3 ساعات
إن شاءالله يوصل صوتك
وتتعالج وتقوم باالسلامة.