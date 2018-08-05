حقيقة تحويل موظفي القطاع العام من أنظمة ولوائح ” الخدمة المدنية إلى الخاص

علي القحطاني (صدى):

كشف وزارة الخدمة المدنية، حقيقة ما يتم تداوله عن تحويل موظفي القطاع العام من أنظمة ولوائح الخدمة المدنية إلى القطاع الخاص.

وقالت في تغريدة لها عبر ” تويتر ” : ” ما يتم تداوله حالياً عن تحويل جميع موظفي القطاع العام من أنظمة ولوائح الخدمة المدنية إلى القطاع الخاص تحت نظام العمل والتأمينات الاجتماعية غير صحيح ولا أساس له من الصحة ” .