حقيقة تحويل موظفي القطاع العام من أنظمة ولوائح ” الخدمة المدنية إلى الخاص
كشف وزارة الخدمة المدنية، حقيقة ما يتم تداوله عن تحويل موظفي القطاع العام من أنظمة ولوائح الخدمة المدنية إلى القطاع الخاص.
وقالت في تغريدة لها عبر ” تويتر ” : ” ما يتم تداوله حالياً عن تحويل جميع موظفي القطاع العام من أنظمة ولوائح الخدمة المدنية إلى القطاع الخاص تحت نظام العمل والتأمينات الاجتماعية غير صحيح ولا أساس له من الصحة ” .
فهد[ عدد التعليقات: 1871 ] نشر منذ 4 ساعات
الله لا يوفق مروجي الشائعات
فيصل[ عدد التعليقات: 1398 ] نشر منذ 4 ساعات
واضحة انها مو حقيقة
زائر[ عدد التعليقات: 1547 ] نشر منذ 2 ساعتين
رؤية ماكنزي اللعينه مبنية علي نشر الإشاعات قبل الكارثه السود ه .
زائر[ عدد التعليقات: 2586 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب انا كنت موظف بند في وزارة الحج والعمرة تم تحويل عقودنا من الوزارة الى شركة ومقرها بالرياض
هذا وانا من الواقع وامر حصل معي وهناك كل موظف بند بالوزارة تم التوقيع معهم مع الشركة او يتوكل على الله
وصحيفة صدى تقدر تسال وزارة الحج هل صحيح تم تحويل موظفي البند الى شركة او لا ومقرها بالرياض