ملك الأردن يظهر بعد اختفائه لأكثر من شهر.. ماذا قال؟

عمان(صدى):

أوضح ملك الأردن عبدالله الثاني، السبب وراء غيابه الفترة الماضية لمدة 40 يومًا، حيث ترددت شائعات حول اختفائه عقب زيارته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد خلال زيارته إلى رئاسة الوزراء، أنه كان في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس وعدد من المستثمرين.

وأضاف : ” أنا أسمع شائعات كثيرة من الداخل والخارج، فمن أين يأتون بهذه الأفكار.. لا نعلم! ” ، مشيرًا إلى أن التقى قيادات ومسؤولين اقتصاديين في أمريكا؛ بهدف جذب الاستثمارات للأردن في شتى المجالات، وتوفير فرص العمل.

وأوضح أن لقاءاته في واشنطن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأركان الإدارة والكونغرس، تم التأكيد فيها على موقف الأردن الثابت والواضح من القضية الفلسطينية الذي يستند إلى حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتم : ” موقفنا في الغرف المغلقة وأمام العالم هو موقف ثابت لا يتغير أبداً ”، مؤكداً في هذا الإطار على أن لا ضغوط على الأردن ” .