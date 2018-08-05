ملك الأردن يظهر بعد اختفائه لأكثر من شهر.. ماذا قال؟
أوضح ملك الأردن عبدالله الثاني، السبب وراء غيابه الفترة الماضية لمدة 40 يومًا، حيث ترددت شائعات حول اختفائه عقب زيارته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكد الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد خلال زيارته إلى رئاسة الوزراء، أنه كان في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس وعدد من المستثمرين.
وأضاف : ” أنا أسمع شائعات كثيرة من الداخل والخارج، فمن أين يأتون بهذه الأفكار.. لا نعلم! ” ، مشيرًا إلى أن التقى قيادات ومسؤولين اقتصاديين في أمريكا؛ بهدف جذب الاستثمارات للأردن في شتى المجالات، وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن لقاءاته في واشنطن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأركان الإدارة والكونغرس، تم التأكيد فيها على موقف الأردن الثابت والواضح من القضية الفلسطينية الذي يستند إلى حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتم : ” موقفنا في الغرف المغلقة وأمام العالم هو موقف ثابت لا يتغير أبداً ”، مؤكداً في هذا الإطار على أن لا ضغوط على الأردن ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31910 ] نشر منذ 4 ساعات
حمدالله على السلامة
من طول الغيباااات جاب الغنايم😉
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31910 ] نشر منذ 3 ساعات
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الحلف عند الأجانب
( I swear )
ويصدقونه
أما عندنا :
“قسماً بالله العلي العظيم عساني أموت الليلة وإن شاء الله ما أتوفق ويا رب العصير إلا قاعد أشربه يصير سم وأموت،
ورب الكعبة”
وآخر شيء يردون عليه:
أصلاً، من عيونك باين إنك كذاب
طيّب … والخطبة الإنتحارية اللي قالها ؟!
. هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههہ ’ة😭😂💔
وفي الاخير يطلع كذاب
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 315 ] نشر منذ 3 ساعات
خائن , نذل , حقير , جبان , عميل .
ولد الصحاااري[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 2 ساعتين
القرني هههههه
ولاتطع كل حلاف مهين
ولد الصحاااري[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 2 ساعتين
القرني
مرة في خطبة الجمعة كان الإمام يحدثهم عن الموت وعذاب القبر وملامحهم جامدة ولا كأنه يحكي وصار يقول لهم إذا مت ماأحد راح يروح معك يبكوا عليك يومين وينسوك يدعولك مرتين وينسوك يزوروك شهر شهرين وبعدين ينسوك ويمكن بعد مدة ماينذكر اسمك بينهم وملامحهم زي ماهي ماتغيرت كمل هو وقال لهم أمك يمر الوقت ويطيب جرحها وتنسى وإبنك يخف عليك جرح اليتم وينسى وزوجتك يجي لها عريس تتزوج وتنسى
الكل شهق شهقة وحدة ههههههههه قسما بالله القصة حقيقية شفتها في خطبة في التلفزيون قبل سنتين قالهم الإماما يعني صار لي ساعتين قاعد أخوفكم ماخفتوا إلا لما جبت طاري الزواج هههههههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31910 ] نشر منذ 2 ساعتين
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂👍