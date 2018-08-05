مواطن يقبض على قاتل مسن ويقدمه للأجهزة الأمنية بالرياض
تمكن المواطن ” تركي الدوسري ” ، من النجاح في إيقاف مقيم قتـل مسنًا من بني جلدته، بعد أن ترصده وقبض عليه، متجنبًا هجومه بساطور كان معه.
وقال ” الدوسري ” ، إنه علم بالجريمة بعد تواجد مكثف للأمن كشف أن مقيمًا مسنًا يعمل في مكتب عقار تعرض بالرياض للقتل على يد آخر من بني جلدته، وعرف أوصاف سيارته وهويته.
وأضاف ” الدوسري ” ، أنه شاهد الجاني في اليوم الثاني بعد خروجه من صلاة الفجر، وقد توقف عند مسرح الجريمة وكان يحمل معها ساطورًا، ليترصده الدوسري سائرًا على قدميه.
وأكمل ” الدوسري ” ، أنه إعترض طريقه وحاول ثنيه عن ركوب سيارته، ليحاول الجاني ضربه بالساطور إلا أنه نجح في تحييده وتوجيه ضربات له أوقعته أرضًا.
وتابع ” الدوسري ” ، بأنه تم تكبيل الجاني بعد تجمع المارة من أهل الحي، ونقله لتسليمه إلى الجهات الأمنية بمساعدة أحد المقيمين من الجنسية اليمنية.
وأشار ” الدوسري ” ، إلى أنه تلقى شهادة شكر ومبلغ 10 آلاف ريال مقابل شجاعته، إلا أنه لم يتلق التكريم الذي كان يتوقعه، مؤكدًا أنه لا يريد تكريمًا ماديًا بقدر ما يكون تكريمًا معنويًا.
فيصل[ عدد التعليقات: 1398 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يعطيك العافية
فهد[ عدد التعليقات: 1871 ] نشر منذ 4 ساعات
بالتوفيق
فهد[ عدد التعليقات: 1871 ] نشر منذ 4 ساعات
جزاك الله كل خير
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31910 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب رجع الشهادة والدراهم
وأبشر باالتكريم المعنوي🤗
زائر[ عدد التعليقات: 1630 ] نشر منذ 3 ساعات
احمد ربك جاتك عشره ومع شكر