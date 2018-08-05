مواطن يقبض على قاتل مسن ويقدمه للأجهزة الأمنية بالرياض

حمود العنزي (صدى):

تمكن المواطن ” تركي الدوسري ” ، من النجاح في إيقاف مقيم قتـل مسنًا من بني جلدته، بعد أن ترصده وقبض عليه، متجنبًا هجومه بساطور كان معه.

وقال ” الدوسري ” ، إنه علم بالجريمة بعد تواجد مكثف للأمن كشف أن مقيمًا مسنًا يعمل في مكتب عقار تعرض بالرياض للقتل على يد آخر من بني جلدته، وعرف أوصاف سيارته وهويته.

وأضاف ” الدوسري ” ، أنه شاهد الجاني في اليوم الثاني بعد خروجه من صلاة الفجر، وقد توقف عند مسرح الجريمة وكان يحمل معها ساطورًا، ليترصده الدوسري سائرًا على قدميه.

وأكمل ” الدوسري ” ، أنه إعترض طريقه وحاول ثنيه عن ركوب سيارته، ليحاول الجاني ضربه بالساطور إلا أنه نجح في تحييده وتوجيه ضربات له أوقعته أرضًا.

وتابع ” الدوسري ” ، بأنه تم تكبيل الجاني بعد تجمع المارة من أهل الحي، ونقله لتسليمه إلى الجهات الأمنية بمساعدة أحد المقيمين من الجنسية اليمنية.

وأشار ” الدوسري ” ، إلى أنه تلقى شهادة شكر ومبلغ 10 آلاف ريال مقابل شجاعته، إلا أنه لم يتلق التكريم الذي كان يتوقعه، مؤكدًا أنه لا يريد تكريمًا ماديًا بقدر ما يكون تكريمًا معنويًا.