بالفيديو.. أول تعليق من الفنانة أمل العوضي بعد أدائها العمرة

أماني الغامدي(صدى):

أثارت التطورات التي تقوم بها المملكة إعجاب الفنانة الكويتية أمل العوضي ،مؤكدة أنها تزور السعودية كثيراً، وفي كل مرة تجد تطور وشيء جديد يحدث.

وقالت: أنا ذهبت للعمرة، وإن شاء الله يتقبل مني، ووجدت أن الشوارع واسعة، والعمارات جديدة، ليس فقط في جدة وإنما في السعودية ككل، فكل شيء أصبح متوفر في المملكة.

ووجهت ” العوضي” الشكر لوزارتي الداخلية والصحة على الخدمات المقدمة قائلة ” هذا الشيء مو غريب عليهم ” .