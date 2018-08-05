بالفيديو.. أول تعليق من الفنانة أمل العوضي بعد أدائها العمرة
أثارت التطورات التي تقوم بها المملكة إعجاب الفنانة الكويتية أمل العوضي ،مؤكدة أنها تزور السعودية كثيراً، وفي كل مرة تجد تطور وشيء جديد يحدث.
وقالت: أنا ذهبت للعمرة، وإن شاء الله يتقبل مني، ووجدت أن الشوارع واسعة، والعمارات جديدة، ليس فقط في جدة وإنما في السعودية ككل، فكل شيء أصبح متوفر في المملكة.
ووجهت ” العوضي” الشكر لوزارتي الداخلية والصحة على الخدمات المقدمة قائلة ” هذا الشيء مو غريب عليهم ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31910 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يتقبل😉
محمد[ عدد التعليقات: 2567 ] نشر منذ 4 ساعات
سعيد العويران مادري عنها
قوقاز[ عدد التعليقات: 195 ] نشر منذ 2 ساعتين
قال عمره قال
سعود التمياط[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 57 دقيقة
بعد تغمز يالقرني ياللحجي
ياشين غمزة اللحوج ههههههههههههههههههههههههههههههه
ياحبي لك ياقاهرهم يا اطلق واحد