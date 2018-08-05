طريقتين لقراءة الرسائل المحذوفة على ” واتساب “

وكالات(صدى):

لا يتمكن مستخدم تطبيق ” واتساب ” من قراءة الرسائل المحذوفة، وإنما هناك بعض الطرق التي يمكن أن تساعد المستخدمين في قراءة هذه الرسائل.

وتمكن هذه الطرقفي تثبيت تطبيقات إضافية تساعد المستخدم على إنجاز هذه المهمة، ومنها: التطبيق الأول الذي يمكن الاعتماد عليه يدعى WhatsRemoved وهو متوفر على متجر أندرويد.

كما أن هناك تطبيق آخر يدعى Notification History، متوفر على متجري غوغل وأبل، ومهمته تخزين كل ما يتم استقباله على الهاتف من إشعارات بما في ذلك الرسائل المستقبلة على واتساب، وبالتالي يتيح للمستخدم قراءة الرسائل المحذوفة.