بالفيديو.. السند: لا يجوز تبديل نذر الذبح بالمال

علي القحطاني(صدى):

أفتى الدكتور ” عبد الرحمن السند ” رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، اليوم الأحد، بعدم جواز تبديل النذر من الذبح بالمال.

جاء ذلك من خلال رد الدكتور ” عبد الرحمن السند ” ، على سؤال ورد ه من سيدة خلال مقابلته التلفزيونية ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة الرسالة الفضائية، عن أنها نذرت أنت تذبح شيء تقربًا لله، فهل يجوز تبديل الذبح بالمبلغ الممثال وتوزيعه على الفقراء.

وأضاف ” السند ” ، قائلًا ” إنك نذرتي أن تذبحي شاه أو ماشابه تقربًا لله، فتقربي إليه بما نذرتيه لأن الذبح له مقاصد لا تتأتى في المال، والذبح من القربات لله تعالي كما جاء في القرآن الكريم ” فصلي لربك وأنحر ” ، ولذلك لايمكنك إن تبدلي النذر من الذبح بالمال.