للنساء.. وظيفة إدارية شاغرة بمجموعة الراشد

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، اليوم الأحد، عن توافر وظيفة إدارية للنساء على مسمى ” محاسب ” ، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة الخبر.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الأحد ومستمر حتى يوم 5 نوفمبر القادم، وأن الوظيفة المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، مع وجود خبرات سابقة.

وأشارت ” الشركة ” ، أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى زيارة الرابط الأتي هنـــا..