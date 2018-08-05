كشف تفاصيل مثيرة حول اختفاء شاب سعودي في مطار إسطنبول

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر تفاصيل اختفاء الشاب السعودي سالم نافع الحربي في مطار إسطنبول منذ 6 أيام أثناء عودته إلى جدة برفقة والدته.

وأوضحت المصادر المقربة من الشاب المختفي كان مع عائلته في رحلة باسطنبول ، وبعد فترة قصيرة قرر العودة إلى المملكة وأصر على ذلك، فاضطرت العائلة إلى حجز طيران للعودة، ولأنهم لم يجدوا سوى مقعدين بالطائرة قرروا عودة سالم برفقة والدته، وذلك نظرا لأنه يعاني من اعتلالات نفسية.

وأضافت المصادر أن بعد وصولهما إلى المطار بدأت والدة سالم بإنهاء إجراءات السفر وفوجئت بعد ذلك باختفاء ابنها ولم تتمكن من العثور عليه، وأبلغت عائلته الشرطة التركية باختفاء ابنهم وسفارة المملكة هناك، وطلبت الكشف عن تسجيلات الكاميرات الخاصة بالمطار لمعرفة تفاصيل اختفائه، ولا يزال البحث عنه مستمراً حتى الآن.