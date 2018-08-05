مهرجان ولي العهد للهجن يعلن زيادة أشواط المهرجان

الرياض(صدى):

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن عن زيادة أشواط المهرجان ليصبح مجمل الأشواط 781 شوط وذلك نظراً للإقبال الكبير من المشاركين وتلبية لرغبات ملاك الهجن .

وأوضحت اللجنة المنظمة للمهرجان بأن المهرجان سينطلق يوم السبت 29 ذو القعدة 1439 هـ في ميدان محافظة الطائف للهجن ،

وبينت اللجنة أنه تم إضافة 5 أشواط مفتوحة ضمن الأشواط الصباحية و 5 أشواط عامة لفترة المساء لأشواط المفاريد والحقائق واللقايا والجذاع (بكار، قعدان) ، كذلك تم إضافة أربع أشواط مفتوحة لفترة الصباح وأربع أشواط عامة لفترة المساء للثنايا والحيل والزمول وذلك ضمن الأشواط التنشيطية الأولى والثانية .

وأضافت اللجنة أنه تم زيادة المسافة إلى 2 كيلو متر بدلاً من 1.5 كيلو متر لسن المفاريد .

وأكدت اللجنة المنظمة بأن أوقات إنطلاق الأشواط التنشيطية للفترة الصباحية تبدأ الساعة الخامسة والنصف ، والأشواط المسائية تنطلق في الخامسة عصراً.

ودعت اللجنة المنظمة المشاركين لزيارة الرابط التالي هنــــا للاطلاع على كامل التفاصيل ومواعيد انطلاق الأشواط .