وظائف في مجموعة التركي القابضة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض، ومدن أخرى.

وأوضحت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: مهندس مبيعات، موظف دعم تكنولوجيا المعلومات: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في مجال ذي الصلة، مهندس أول مبيعات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو أي مجال مماثل، فني مختبر الخرسانة: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

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