أهالي العُرضيات يلجأون لـ ” الهاشتاق ” وجامعة ام القرى تلتزم الصمت

سعيد القرني(صدى):

دشّن سكان محافظة العُرضيات العديد من الهاشتاقات ، ” نطالب بجامعة للبنات في العرضيات ، نطالب بدفعه رابعه ” .

وعبر العديد من الاهالي عن أستياءهم الشديد والحزن الآليم في عدم قبول الجامعات القريبة من محافظة العرضيات لإبناءهم رغم تفوقهم وان الجامعات القريبة اعتذرت بحجة المقاعد الشاغره والأولية لسكان المنطقه فيما كان حلمهم في افتتاح فرع لجامعة ام القرى في المحافظة عندما زف لهم البشرى سمو نآئب أمير المنطقه في زيارته للمحافظه نقلا عن جامعة ام القرى بأنهم تم وعده من قبل الجامعة في افتتاح الفرع مطلع هذا العام ولكن للأسف جامعة ام القرى لم تنفذ وعدها الى الان الاهالي مطالبين بحلول سريعه وحق من حقوقهم الجدير بالذكر ان سكان المحافظة يبلغ عددهم اكثر من 90 الف نسمه .