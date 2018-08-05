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بالفيديو.. وصلة غزل من أحلام لزوجها على الهواء مباشرة

بالفيديو.. وصلة غزل من أحلام لزوجها على الهواء مباشرة
أماني الغامدي(صدى):

أعربت المغنية الإماراتية أحلام الشامسي، عن شعورها بالغيرة من تصرف زوجها مبارك الهاجري غير المتوقع، في فرنسا، بسبب انشغاله عنها بالهاتف وهي تغازله بكلمات الحب.

وعلقت على الفيديو قائلة إن زوجها يستحي ولا يحب كلمات الغزل، خاصة بعد أن ظهر معها أكثر من مرة في مقاطع عبر “سناب شات” وهو يقابل كلمات الحب التي تلقيها على مسامعه.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2060 ] نشر منذ 3 ساعات

راحـــــــــــت الــزلـــــــم
— ًًً..يادافع البلا … ًًً–

ههههههههههههههههههههاااي
قال الشاعر أبو العلاء المعري:

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