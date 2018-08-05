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    أغسطس

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هنا رابط التقديم.. ” لاند مارك ” تتيح وظائف للجنسين

هنا رابط التقديم.. ” لاند مارك ” تتيح وظائف للجنسين
فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة مجموعة ” لاند مارك ” ، عددًا من الوظائف الإدارية الشاغرة للجنسين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في بعض التخصصات.
وأكدت الشركة أن العمل سيكون بفروع المتاجر التابعة للمجموعة في مدينة الرياض، والوظائف تحت مسمى : ” مساعد مدير عام النادي (عدد 3 وظائف/ للنساء)، مدقق حسابات متجر (للرجال).

وأشارت إلى أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 5 أغسطس الجاري، وحتى 4 أكتوبر القادم، وذلك من خلال الرابط هنـــا..


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