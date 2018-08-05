التصنيع الوطنية: وظائف إدارية شاغرة للرجال في الجبيل وينبع

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التصنيع الوطنية، اليوم الأحد، عن توافر عدد من الوظائف الهندسية لحمَلة درجة البكالوريوس، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وينبع.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” مهندس ثاني- مراقبة العمليات (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، مشرف مراقب- صيانة كهربائية (ينبع): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــــا .