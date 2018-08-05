التصنيع الوطنية: وظائف إدارية شاغرة للرجال في الجبيل وينبع
كشفت شركة التصنيع الوطنية، اليوم الأحد، عن توافر عدد من الوظائف الهندسية لحمَلة درجة البكالوريوس، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وينبع.
وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” مهندس ثاني- مراقبة العمليات (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، مشرف مراقب- صيانة كهربائية (ينبع): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.
وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــــا .
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