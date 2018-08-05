نسما القابضة: 3 وظائف إدارية شاغرة بالخبر

فاطمة المالكي(صدى):

أكدت الشركة الوطنية ” نسما القابضة ” ، اليوم الأحد، على توافر عدد (3) وظائف إدارية تحت مسمى ” أخصائي أول تدريب وتطوير” ، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها ” نسما وشركاه ” بمحافظة الخبر.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الأحد ومستمر حتى تاريخ 4 أكتوبر القادم، وأن الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــــا..