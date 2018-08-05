فوز المنتخب الوطني تحت 21 عاماً على شقيقه الإماراتي بهدف

ماجد محمد(صدى):

فاز المنتخب الوطني تحت 21 عامًا على منتخب الإمارات الأولمبي بهدف مقابل لا شيء، اليوم الاحد، في المباراة الذي جمعهما وديًا .

جاء ذلك ضمن معسكر الأخضر الإعدادي المُقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، تحضيرًا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية (جاكرتا 2018)، حيث احتسب هدف لمنتخبنا الوطني، في الدقيقة الثامنة عن طريق لاعب منتخب الإمارات أحمد راشد بالخطأ في مرماه.

وتضمنت قائمة المنتخب الوطني محمد الربيعي في حراسة المرمى، وعبدالله حسون، وعبدالإله العمري، وعون السلولي، وعبدالله اليوسف، ويوسف الحربي، وعلي الأسمري، وعبدالرحمن غريب، وأيمن الخليف، وسعد السلولي، وهارون كمارا، وشارك على مدار الشوط الثاني اللاعبين، ناصر العمران، وعبدالله مجرشي، ومتعب الحماد، ونواف أبو عامر، ونواف الحبشي، وفيصل دارسي، وأنس زباني، ومحمد البصاص، ومحمد الزبيدي، وعبدالرحمن الدوسري.

ومن المقرر أن يعاود المنتخب الوطني تحت 21 عامًا مساء يوم غدٍ الإثنين تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المُقام في ماليزيا.