البنك الإسلامي للتنمية يوفر وظائف قيادية للسعوديين والمقيمين

فاطمة المالكي(صدى):

يوفر البنك الإسلامي للتنمية، عدة وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة الماجستير في عددٍ من التخصصات.

وأكد البنك الإسلامي للتنمية أن العملسيكون بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة، مبينا أن الوظائف المتاحة وفق مسمى مدير قسم مجلس الحوكمة والخدمات درجة الماجستير في تخصصات (اللغات، قانون الشركات، الاقتصاد، دراسات التنمية، تمويل التنمية، العلوم الاجتماعية)، أو غيرها من التخصصات ذات الصلة، و مدير قسم الخدمات اللغوية: درجة الماجستير في تخصصات: (دراسات الترجمة، اللغويات، الأدب)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

وأشار البنك، إلى أنَّ التقديم مُتاح حتى تاريخ 5 سبتمبر 2018م، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وأنه يمكن معرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عن طريق الدخول على هذا الرابط هنـــا .