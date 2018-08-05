قرقاش: بيان ممثلة الاتحاد الأوروبي عن الحديدة ” أحادي وغير منصف “

ابوظبي(صدى):

أوضح الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أن البيان المشترك لممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والمفوض الأوروبي للمساعدات الأنسانية، أحادي وغير منصف في توصيفه لما يحدث في الحديدة.

وأكد أن البيان غاب عنه إدانة المليشيات الحوثية مسؤولية انتهاكاتها للوضع الإنساني خاصة في أعقاب جريمة إستهداف المستشفى وسوق السمك.

وأضاف: ” فِي هذا السياق نجد أن الموقف الأوروبي بوجه عام أضعف في تناوله للإنتهاكات الحوثية للوضع الإنساني وحقيقة أن إنقلاب الأقلية وبدعم إيران والسلاح سبب أزمة اليمن، لا يمكن السكوت على الإنتهاكات الحوثية و شرعنتها ” .