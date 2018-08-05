نتائج التحقيقات الأولية في حادث انحراف طائرة هندية بمدرج مطار الرياض

حمود العنزي (صدى):

كشف مكتب تحقيقات الطيران في المملكة، عن نتائج التحقيق في حادثة انحراف طائرة هندية على متنها 144 راكبًا و7 ملاحين من الممر الأرض.

وأشار المكتب في بيان له، اليوم الأحد، إلى أن النتائج الأولية للتحقيق بيَّنت أن الطائرة شرعت في الإقلاع من الممر الأرضي (K) المخصص والمعد لمرور الطائرات، بدلاً عن المدرج (R33) المعد للإقلاع.

كما أكدت أن الرؤية كانت واضحة ولا توجد عوائق أثناء تسارع الطائرة على الممر الأرضي، مشيرًا إلى أنها تجاوزت نهاية الممر الأرضي إلى المنطقة الترابية، ثم توقفت على مقربة من مخرج الممر الأرضي (G4).

وأوضحت أنه تم الاستجابة إلى البلاغ من قبل فرق الإطفاء خلال أقل من دقيقة، ومن ثم إخلاء جميع الركاب عبر أبواب الطوارئ والزلاقات للطائرة بسلام، كما أنه لم ينتج إصابات عن الحادث.