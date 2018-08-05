شركة الحاج حسين رضا: وظائف إدارية شاغرة بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعربت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، اليوم الأحد، عن حاجتها لعاملين لشغل عدد من الوظائف إدارية بفروع معارض الشركة في محافظة جدة، وذلك لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الأحد، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” مطور تطبيقات: الدرجة الجامعية في تخصصات: علوم الكمبيوتر، وتكنولوجيا المعلومات، سكرتير: شهادة الدبلوم أو أعلى في تخصص ذي الصلة.

وأشارت ” الشركة ” ، أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــــــــا .