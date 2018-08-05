بطل العالم في كرة القدم الإلكتروني يروي تجربته ورد فعل عائلته بعد الفوز

نواف السالم(صدى):

كشف السعودي مساعد الدوسري الذي فاز بنهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الضغوط التي تعرض لها خلال البطولة حتى حقق الفوز

واكد الدوسري أنه عرف من المباراة الأولى – ضمن المباراة النهائية المكونة من مباراتين – أنه سيحقق الفوز، بالرغم من احساسه بضغوطات كبيرة بسبب الجهد الذي يتعرض له في البطولة.

وأضاف مساعد أن عائلته لم تكثرث لهوايته حيث لم تأخذها بكثير من الجدية، ولكن تبدلت الأمور بعد فوزه بأول بطولة فقد عرفوا حجم موهبته وقيمتها وما قد تمنحه له.