ضبط 6 ألاف شخص و520 مركبة وكميات من المخدرات خلال 3 أيام

عادل الحربي (صدى):

أعلن الأمن العام، عن القضايا والمخالفات والحالات التي باشرتها فرق المهمات بدوريات المملك ضمن الحملة الأمنية الموحدة، خلال الفترة من الخميس جتى السبت الماضيين.

وأوضح أن العدد الإجمالي لمن تم التعامل معه من أشخاص هو 5925 شخًا منهم 2877 سعوديًا و3047 أجنبيًا، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم ضبطه من المركيات بلغ 520 مركبة.

ولفت إلى أنه تم ضبط 15 مسدسًا و11 بندقية هوائية، و31 سلاحًا أبيضًا، و141 ذخيرة حية.

فيما تم ضبط من المسكرات 103 قارورة و8 جركل، ومن المخدرات: 372 حبوب مخدرة، و1.002.0 ك.ج حشيش، و6.847.0 ك.ج من القات، و 0.008.2 ج هيروين.