بالصور.. تشييع جنازة الشهيد ” شراحيلي ” في جنازة مهيبة

نايف السالم(صدى):

في جنازة مهيبة، شيع العشرات يتقدمهم مدير التموين بالمنطقة الغربية، العميد ركن مهندس عبدالله بن أحمد الزهراني، وبعض القيادات، نيابة عن قائد المنطقة الغربية اللواء ركن سعد بن علي القرني، اليوم الأحد، شهيد الواجب الجندي محمد عبده شراحيلي.

وكان ” شراحيلي ” قد استشهد في منطقة جازان أثناء دفاعه عن أرض الوطن، وتمت الصلاة عليه بالمسجد الحرام عصر اليوم، ودفنه في مقبرة الشهداء بالشرائع.

وقدَّم والد الشهيد، الشكر لجميع من عزاه في فقيد الوطن، مؤكدًا أن الشهيد كان رجلًا شجاعاً في الدفاع عن دينه ومليكه ووطنه.

وأوضح “شراحيلي ” ، أن ابنه أقدم على ذلك مقبل غير مدبر ونال شهادة إرضاء لربه، وطاعة لولاة أمره، مؤكدًا أنه باراً بوالديه ودائماً خير عون لإخوانه وأخواته، ويقضي حوائجهم متى ما سمحت له الفرصة.

وقال إنه تعرض وزملائه إلى هجوم في منطقة ملغومة، بعد أن أنهوا مهمة استلامهم للفرقة التالية، وأثناء عودتهم لمقر القيادة، ما أسفرعنه استشهاد أربعة من رجالنا البواسل من ضمنهم ابني.