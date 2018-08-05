وظائف نسائية شاغرة بمركز جدة للتوحد

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مركز جدة للتوحد التابع للجمعية الفيصلية الخيرية بمحافظة جدة، اليوم الأحد، عن توافر عدد من الوظائف التعليمية للنساء.

وأوضح ” المركز ” ، أنه هناك بعض الشروط المطلوب توافرها بالوظائف الأتية : ” مدربة تربية رياضية لذوي التوحد، ومعلمة توحد ” ويشترط أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، أن لا يقل العمر عن (24) سنة ولا يزيد على (30) سنة، لديها مؤهل علمي في مجال التربية الرياضية وبكالوريوس تربية خاصة مسار توحد، القدرة على العمل مع فئة التوحد.

وأشار ” المركز ” ، إلى أن على الراغبات بالتقديم إرسال المؤهلات العلمية والسيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي هنــــا .