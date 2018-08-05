وظائف شاغرة في مجموعة بالبيد

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق مجموعة شركات بالبيد القابضة- المتخصصة بقطاع السيارات والقطاع الصناعي والتجاري والتمويل والعقار وقطاع الأطعمة والمشروبات، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى: مدير المبيعات للجنسين/ جدة، ممثل مبيعات للجنسين/ الرياض، منسق مبيعات للجنسين/ جدة، منسق مشتريات عدد وظيفتين للرجال/ جدة، مسؤول ضمان الجودة للجنسين/ جدة، مسؤول السلامة للرجال/ جدة، مطور ويب للجنسين/ جدة.

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